Emergenza virus, Inps: 11mln beneficiano prestazioni Covid

Fase 3, Inps: 11mln beneficiano prestazioni Covid, 15mld spesi

Congedi parentali da 600 euro, cassa integrazione, reddito di emergenza e di ultima istanza sommati fanno una spesa complessiva totale di 15 miliardi. Secondo i dati di sintesi dell’Inps sui diversi tipi di bonus al 17 giugno, i beneficiari delle diverse prestazioni Covid sono 11 milioni.

Più in dettaglio: per la cassa integrazione sono stati effettuali 5.327.522 milioni di pagamenti e 4,7 milioni sono stati anticipati alle aziende; per il bonus da 600 euro relativo a marzo e aprile i pagamenti sono stati 4,060.941 milioni, i congedi parentali 464.599, il bonus baby sistting e campi estivi 451.746.

Per quanto riguarda il reddito di emergenza, le domande arrivate al 18 giugno sono quasi 390.000, quelle per i lavoratori domestici 208.422 e quelle per il reddito di ultima istanza 146.623

134mila attendono ancora primo assegno cig Covid

A fronte delle domande regolarmente presentate entro il 17 giugno, ci sono 134.358 lavoratori che non hanno ancora ricevuto nulla.

A comunicarlo è sempre l’INPS che sottolinea anche che per la maggior parte, che equivale a 108.590, si tratta di domande ricevute proprio durante il mese di giugno.

Sulle domande un po’ più vecchie, ovvero presentate entro il 31 Maggio, sono invece meno di 26 mila i lavoratori che non hanno mai preso almeno un pagamento, mentre sono in attesa di essere pagati 356.939 lavoratori che hanno già ricevuto almeno un primo pagamento.