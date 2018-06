Armando Siri a Sky TG24: flat tax provvedimento di crescita economica

“La flat tax è un provvedimento di spinta alla crescita economica, non è un provvedimento di redistribuzione sociale o welfare. Noi abbiamo bisogno di tornare a crescere per tornare anche a investire”. Lo ha detto a Sky TG24 Economia il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Armando Siri parlando della flat tax.

“Prima cominciamo, meglio è”

Sui tempi di applicazione di flat tax e reddito di cittadinanza, “io sono alle Infrastrutture e ho imparato che chi ben comincia è a metà dell’opera, quindi credo che dovremmo cominciare e molto in fretta a fare quei provvedimenti economici che servono per ridare quel fiato importante al nostro Paese per far ritornare a crescere la nostra economia, il nostro Pil. Perché se no è evidente che tutti i buoni propositi non riusciremo a realizzarli”.