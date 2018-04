Rivoluzione Sky, inclusi nell'abbonamento 9 canali di Mediaset Premium

Rivoluzionario accordo tra Sky Italia e Mediaset per allargare l’offerta di cinema e serie tv destinata agli abbonati Sky. 5 canali di cinema e 4 canali di serie tv, finora disponibili solo su Mediaset Premium, saranno visibili a tutti gli abbonati Sky via satellite e senza ulteriori costi. Non solo: film e serie tv on demand arricchiranno l’offerta a disposizione delle oltre 3 milioni e centomila famiglie nostre abbonate già abituate a scaricare e a vedere i loro programmi preferiti quando vogliono e dove vogliono.

I canali disponibili per gli abbonati Sky

Gli abbonati Sky al pacchetto Cinema vedranno - in aggiunta ai 12 canali Sky in HD , che già offrono una prima visione al giorno – anche: Premium Cinema, il canale delle anteprime esclusive e dei Blockbuster hollywoodiani, Premium Cinema Energy, Premium Cinema Emotion, con le commedie romantiche e le storie più emozionanti, e Premium Cinema Comedy, dedicato alla commedia e al divertimento.

Si tratta di canali con oltre 1.400 differenti titoli cinematografici con uscite del calibro di Wonder Woman o Dunkirk. Gli abbonati al pacchetto Sky Family vedranno aggiungersi, sempre senza costi aggiuntivi, il canale Premium Action, Premium Crime, il canale delle serie poliziesche e legal, Premium Joi e Premium Stories.

Si rafforza così la già ricchissima offerta che vanta canali come Sky Uno, Fox, Sky Atlantic e National Geographic.

Zappia: "Accordo conferma determinazione Sky ad offrire migliore esperienza possibile"

Oltre alle produzioni originali Sky di grande successo - come Gomorra, Babylon Berlin, o l’atteso Il Miracolo di Ammaniti e alle serie tv internazionali trasmesse in contemporanea con gli Stati Uniti, arrivano per i clienti Sky, nuovi prodotti come Gotham e Chicago Fire, e molti altri dalle mayor hollywoodiane.

Soddisfatto l’amministratore delegato di Sky Italia: "Dopo il lancio di SkyQ e l’annuncio della partnership con Netflix, - ha dichiarato Andrea Zappia - questo accordo conferma la determinazione di Sky di offrire la miglior esperienza televisiva possibile agli italiani".