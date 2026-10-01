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Dalla Campania allo spazio: cervelli che tornano

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Sophia High-tech è un'azienda di Somma Vesuviana che realizza componenti ad altissima precisione per l'aerospazio, combinando lavorazioni tradizionali e tecnologie avanzate. Il servizio di Gaia Bozza

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