Morte operaio Colosseo, mille persone ai funerali in Abruzzo

A Tottea, nel teramano, si sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato da un'altezza di dieci metri mentre lavorava nel Colosseo. Il vescovo di Termoli nell'omelia ha invitato tutti a ricordare ogni giorno Andrea e a diventare "operai di giustizia" così come lo è stato il giovane. Presenti ai funerali il ministro della cultura Alessandro Giuli e il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Procede intanto l'inchiesta della Procura di Roma