Alessandro Di Battista è rientrato in Italia dopo il ricovero e l'operazione d'urgenza subita a Cuba, dove si trovava per realizzare alcuni reportage. L'aeroambulanza è atterrata a Ciampino intorno alle 7:10, dopo un viaggio con scali a Nassau e in Lussemburgo. L'ex deputato del M5s è stato quindi trasferito al Policlinico Gemelli per proseguire gli accertamenti.
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Di Battista rientra in Italia, atterrato a Ciampino
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