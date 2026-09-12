Di Battista rientra in Italia, atterrato a Ciampino

Alessandro Di Battista è rientrato in Italia dopo il ricovero e l'operazione d'urgenza subita a Cuba, dove si trovava per realizzare alcuni reportage. L'aeroambulanza è atterrata a Ciampino intorno alle 7:10, dopo un viaggio con scali a Nassau e in Lussemburgo. L'ex deputato del M5s è stato quindi trasferito al Policlinico Gemelli per proseguire gli accertamenti.