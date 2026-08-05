Sky Cube 5/8 - Come adattarci alle ondate di calore?

Le temperature record sono diventate ormai una costante delle nostre estati. Cosa possiamo fare per adattarci a un clima che cambia? Dobbiamo aspettarci che ogni estate sia più calda della precedente? Nello Sky Cube Stefania Pinna ne parla con Serena Giacomin, direttrice scientifica di Italian Climate Network
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