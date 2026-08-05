Torino, auto finisce nel Po dopo inseguimento della polizia

A Torino un'auto con quattro persone a bordo è finita nel fiume Po lungo corso Moncalieri dopo non essersi fermata all'alt della polizia nei pressi del Monte dei Cappuccini. Durante l'inseguimento il conducente ha perso il controllo del mezzo in un tratto privo di parapetto. I vigili del fuoco hanno avviato le ricerche per due dispersi, mentre una delle persone a bordo della vettura è stata fermata.