Riapre la gioielleria di Mario Roggero nel Cuneese

Ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero a Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. L'attività sarà gestita dalla moglie e da una delle figlie, mentre il gioielliere sta scontando una condanna a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori dopo l'assalto al negozio avvenuto nel 2021. Un cartello esposto all'ingresso informa che la famiglia non rilascerà dichiarazioni.
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