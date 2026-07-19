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Annegati due bimbi e due adulti nelle acque italiane

Cronaca

Quattro persone hanno perso la vita annegate nelle acque italiane nel giro di poche ore. Sul fiume Adda, in zona Golfo Rivolta, un bimbo di origine indiana e lo zio, tuffatosi per salvarlo, sono morti trascinati dalla corrente. A Milano Marittima una bambina austriaca di quattro anni è annegata nella piscina di un hotel dove era in vacanza con la famiglia. A Sirmione, sul lago di Garda, un uomo di 29 anni è morto dopo essersi tuffato per salvare un bambino, poi tratto in salvo.

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