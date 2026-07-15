Roma, statue di ghiaccio contro la crisi climatica

Tre statue di ghiaccio raffiguranti lavoratori esposti alle alte temperature sono state installate da Greenpeace davanti al Colosseo come simbolo degli effetti del cambiamento climatico sulla salute e sulle condizioni di lavoro. Le sculture si sono sciolte sotto il sole di Roma, dove sono attesi fino a 38 gradi. Con questa iniziativa l'associazione chiede di accelerare la transizione energetica, fermare nuovi progetti legati ai combustibili fossili e destinare maggiori risorse alla tutela delle persone più vulnerabili agli eventi climatici estremi.
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