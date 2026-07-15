Incipit, Raffaele Manica racconta Alberto Arbasino

In occasione della pubblicazione dell'"Autocronologia" per Adelphi, lo studioso ricorda uno dei più importanti scrittori del secondo Novecento italiano. L'intervista durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24Incipit, tutte le interviste del programma di libri
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