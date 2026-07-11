Castel Gandolfo, il Papa pranza con i più fragili

Papa Leone ha condiviso il pranzo con persone in condizione di fragilità nel Borgo Laudato Si', nei Giardini Pontifici di Castel Gandolfo. Rivolgendosi agli ospiti, ha parlato di una Chiesa capace di accogliere tutti e ha invitato a costruire "ponti" per combattere le cause della povertà, delle ingiustizie e delle discriminazioni.
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