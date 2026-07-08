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Stop treni a Firenze, rimosso impalcato del ponte al Pino

Cronaca

Rete Ferroviaria Italiana ha completato la rimozione del vecchio impalcato di ponte al Pino, cavalcaferrovia nel nodo di Firenze. L'intervento, che ha comportato il blocco della circolazione tra Campo di Marte e Santa Maria Novella e l'impiego di una delle più grandi gru d'Europa, si è concluso nei tempi previsti. I lavori proseguono ora con la demolizione delle spalle della struttura in vista del varo delle nuove opere a fine luglio.

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