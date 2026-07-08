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Etna, drone riprende raro travaso di lava tra crateri

Cronaca

Un raro video girato da un drone ha mostrato un flusso di lava incandescente dell'Etna scorrere dal cratere Voragine e riversarsi all'interno del vicino Cratere Nord-Est. L'Ingv ha segnalato che l'attività eruttiva è nettamente diminuita, ma la Protezione Civile ha innalzato l'allerta a gialla invitando gli escursionisti alla massima cautela in quota.

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