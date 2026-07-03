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Nuova eruzione dell'Etna, scatta l'allerta gialla

Cronaca

Nuova spettacolare eruzione dell'Etna, il vulcano attivo più grande d'Europa. La colata lavica, diretta verso valle, ha illuminato di rosso il cielo notturno della Sicilia. L'attività è iniziata a fine giugno da una bocca eruttiva a tremila metri di quota. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla precauzionale per monitorare la situazione e tutelare gli escursionisti.

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