Bravata a Venezia, uomo sale sul tetto di un vaporetto: denunciato

Un uomo è salito sul tetto di un vaporetto in navigazione a Venezia, tra i Giardini della Biennale e San Zaccaria, senza ascoltare i richiami del personale di bordo e riuscendo anche a eludere l'intervento della Polizia locale. Il filmato della bravata è diventato subito virale ed è stato diffuso anche dalla consigliera comunale Monica Poli, alias "Lady Pickpocket", famosa sui social per i video in cui allerta i turisti della presenza di borseggiatori a Venezia.

Il turista è stato poi fermato dagli agenti della Polizia Locale nel pomeriggio. L'uomo è stato intercettato dal Nucleo Pronto Intervento all'altezza di San Zaccaria e accompagnato al Comando del Tronchetto per l'identificazione e gli accertamenti del caso. Si tratta di un 18enne residente in provincia di Reggio Emilia che, al termine delle operazioni, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e pericolo per la navigazione. Identificato anche l'amico che si trovava con lui, della provincia di Treviso, che riprendeva la bravata con il cellulare.



"Ringrazio gli agenti della Polizia Locale - dichiara il sindaco Simone Venturini - per la tempestività e la professionalità dell'intervento, così come il personale Actv che anche in questa occasione ha collaborato con senso di responsabilità e attenzione alla sicurezza dei passeggeri e della navigazione. Comportamenti come quello a cui abbiamo assistito oggi sono inaccettabili e non possono essere derubricati a bravate. Chi pensa di usare Venezia come un palcoscenico per qualche like in più sui social manca di rispetto alla città, ai veneziani, ai lavoratori del trasporto pubblico e a tutti i cittadini e visitatori che ogni giorno si muovono nel rispetto delle regole. Lo diciamo con chiarezza: su questi episodi la linea deve essere quella della tolleranza zero. Non siamo di fronte solo a un gesto incivile, ma a un comportamento che può mettere a rischio la sicurezza della navigazione e l'incolumità delle persone".