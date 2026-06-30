Roma, esposta la Tomba François, capolavoro etrusco

Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a Roma, ha presentato al pubblico la Tomba François, uno dei più importanti capolavori della pittura etrusca, acquistata dallo Stato italiano per 15 milioni di euro. Scoperta nel 1857 nella necropoli di Vulci, la tomba risale al IV secolo a.C. ed è celebre per i suoi 37 pannelli affrescati, che raffigurano scene della mitologia greca reinterpretate in chiave etrusca e uno dei più lunghi fregi con animali dell'antichità. Fino al 31 dicembre sarà al centro di un'esposizione che ne ricostruisce il contesto originario, con opere provenienti anche dal Louvre, dai Musei Vaticani e dal British Museum.