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Caldo record, Roma da bollino rosso: 41 gradi

Cronaca

Caldo torrido a Roma, dove le temperature hanno raggiunto i 41 gradi. Secondo quanto riferito dal ministero della Salute, la capitale risulta tra le 18 città italiane con allerta da bollino rosso, il livello massimo, con un picco previsto per lunedì 29 giugno. Pochi i turisti in giro nelle ore più calde: chi affronta le alte temperature ricorre a ventagli, acqua, ombrelli e fontane per rinfrescarsi.

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