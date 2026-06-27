Vespa, parata a Roma per l'80° anniversario

L’evento “Vespa Roma 2026 – 80 anni di un’icona” trasforma Roma in un centro mondiale per appassionati della Vespa. Al Foro Italico e allo Stadio dei Marmi, il Vespa Village accoglie club e collezionisti da Europa, Giappone, Stati Uniti e Brasile, arrivati per sfilate, esposizioni e raduni nel centro storico. L’atmosfera celebra la cultura dello scooter, con Vespa storiche e moderne che raccontano epoche e storie diverse. Le parate attraversano la città tra turisti e romani, richiamando l’immaginario di “Vacanze Romane”.