L’evento “Vespa Roma 2026 – 80 anni di un’icona” trasforma Roma in un centro mondiale per appassionati della Vespa. Al Foro Italico e allo Stadio dei Marmi, il Vespa Village accoglie club e collezionisti da Europa, Giappone, Stati Uniti e Brasile, arrivati per sfilate, esposizioni e raduni nel centro storico. L’atmosfera celebra la cultura dello scooter, con Vespa storiche e moderne che raccontano epoche e storie diverse. Le parate attraversano la città tra turisti e romani, richiamando l’immaginario di “Vacanze Romane”.
Prossimi video
Papa, Venezuela: Non venga meno solidarietà internazionale
Cronaca
Nuova fase eruttiva dell'Etna, spettacolari le riprese dal drone
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 27 giugno. Edizione delle 19
Cronaca
Vespa, parata a Roma per l'80° anniversario
Cronaca
Camaiore, fiaccolate e solidarietà in attesa dei funerali
Cronaca
Massacro a Roma, arriva dal Bangladesh il presunto autore
Cronaca
Gdf: Lotta evasione internazionale nostra priorità
Cronaca