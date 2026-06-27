Nuova fase eruttiva dell'Etna, spettacolari le riprese dal drone

Spettacolari immagini aeree documentano una nuova fase di attività dell'Etna. Le riprese mostrano fiumi di lava, colonne di fumo e aperture sul fianco del vulcano da cui fuoriescono gas e materiale incandescente. I flussi restano confinati sulla vetta e al momento, non rappresentano un pericolo per i centri abitati. L'evoluzione del fenomeno è costantemente monitorata dagli esperti.
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