Nuova fase eruttiva dell'Etna, spettacolari le riprese dal drone

Spettacolari immagini aeree documentano una nuova fase di attività dell'Etna. Le riprese mostrano fiumi di lava, colonne di fumo e aperture sul fianco del vulcano da cui fuoriescono gas e materiale incandescente. I flussi restano confinati sulla vetta e al momento, non rappresentano un pericolo per i centri abitati. L'evoluzione del fenomeno è costantemente monitorata dagli esperti.