Il treno sanitario del gruppo FS Italiane è protagonista di un'esercitazione nazionale della Protezione civile che simula una piena straordinaria del Po. Nello scenario ipotizzato, l'esondazione rende necessario lo spostamento dei pazienti dall'ospedale di Pieve di Coriano: il convoglio parte da Bologna e raggiunge Poggio Rusco, dove si svolgono le operazioni di assistenza di 51 pazienti, di cui 6 critici. Ideato durante l'emergenza Covid, il treno può trasferire la terapia intensiva sui binari grazie a tre carrozze attrezzate come un reparto ospedaliero, con una capacità fino a 21 pazienti di terapia intensiva.
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Treno sanitario, al via prova di emergenza sui binari
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