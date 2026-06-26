Martina Carbonaro, in aula le minacce dell’ex

Nel processo a Napoli per il femminicidio di Martina Carbonaro, la quattordicenne uccisa a colpi di pietra ad Afragola il 26 maggio 2025, sono emerse in udienza le minacce che l'ex fidanzato Alessio Tucci, oggi diciannovenne, le aveva rivolto nelle chat ("Il karma esiste, devi morire per amore"). Ascoltati tre carabinieri: la ragazza si era confidata sui comportamenti aggressivi dell'ex anche con un'intelligenza artificiale e con un insegnante. All'esame anche le immagini di videosorveglianza, che mostrano un soggetto con una maglia bianca lasciare qualcosa a terra prima del delitto, mentre per la famiglia resta da chiarire se qualcuno possa aver aiutato a far sparire il corpo.
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