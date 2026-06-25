In Sicilia rider fermi nelle ore più calde della giornata

Un'ordinanza della Regione Sicilia, in vigore dal 12 giugno e valida fino a fine agosto, impone lo stop alle consegne di cibo a domicilio tra le 12 e le 16 nei giorni in cui la mappa del progetto Worklimate di Inail e Cnr segnala un rischio troppo elevato per i lavoratori esposti al sole. La misura riguarda anche i rider, costretti ad adeguarsi non senza malcontento: i sindacati hanno chiesto alla Regione una serie di ristori, ora al vaglio di Palazzo d'Orléans, lamentando che fermarsi senza sussidi è troppo penalizzante per i lavoratori autonomi. A Palermo il caldo si fa sentire anche negli uffici: in tribunale alcune udienze sono state sospese per il mancato funzionamento dei condizionatori.