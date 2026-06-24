Capri, arriva il superyacht dell'ex premier del Qatar

Il superyacht Al Mirqab ha fatto il suo ingresso nelle acque di Capri, attirando l'attenzione di turisti e curiosi davanti ai Faraglioni. L'imbarcazione, lunga 133 metri, appartiene a Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ex primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar. Considerato uno degli yacht privati più lussuosi al mondo, dispone di piscina, eliporto, cinema e suite per gli ospiti. La famiglia Al Thani è inoltre salita agli onori delle cronache italiane per l'acquisto di Villa Certosa, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi in Sardegna: Fininvest ha infatti confermato di aver accettato un'offerta vincolante per la cessione della proprietà, valutata circa 350 milioni di euro.
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