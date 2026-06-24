Gianni Alemanno esce dal carcere: "Sono innocente"

L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo un anno, cinque mesi e ventiquattro giorni di detenzione. Accolto da amici, attivisti e sostenitori, Alemanno ha ribadito la propria innocenza e ha definito la sua permanenza in carcere ingiustificata. L'ex primo cittadino ha inoltre denunciato il sovraffollamento e le condizioni degli istituti penitenziari italiani, annunciando l'intenzione di scrivere al ministro della Giustizia Carlo Nordio e di chiedere un incontro con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.