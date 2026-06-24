Furto casa d'aste Torino, preziosi trovati in campo nomadi

I carabinieri hanno recuperato parte del bottino del furto alla casa d'aste Sant'Agostino di Torino, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno, durante un blitz nel campo nomadi di strada del Villaretto. Sequestrati orologi di pregio, tra cui Rolex e Breitling, gioielli in oro, pietre preziose e 13.300 euro in contanti. Un uomo di 43 anni di origine bosniaca è stato arrestato e una donna di 39 anni denunciata per ricettazione in concorso.