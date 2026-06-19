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Monte Bianco, due salvataggi in elicottero in poche ore

Cronaca

Il soccorso alpino valdostano ha effettuato due salvataggi in elicottero a distanza di poche ore sul massiccio del Monte Bianco. Sulla Cresta di Rochefort due alpinisti in difficoltà sono stati recuperati illesi. Sul Picco Gugliermina un gruppo di alpinisti è rimasto invece bloccato in parete a causa di una corda incastrata nella roccia ed è stato tratto in salvo senza conseguenze.

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