Roma, turisti si rinfrescano dal caldo estremo alle fontane

A pochi giorni dall’inizio dell’estate, i turisti a Roma hanno cercato di rinfrescarsi alle fontane o di trovare un po’ di sollievo all’ombra, sedendosi ai tavolini dei ristoranti e dei bar all’aperto, mentre le temperature raggiungevano i 35 °C. L’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di caldo, con temperature insolitamente elevate che dovrebbero colpire la penisola nel fine settimana. Secondo il sito di previsioni meteorologiche IlMeteo.it, in diverse città delle regioni settentrionali e centrali le temperature dovrebbero raggiungere i 40 °C per la prima volta quest’anno.
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