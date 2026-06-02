Migranti morti a Cosenza, il sopravvissuto: scappato dal cofano. VIDEO

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Migranti morti carbonizzati a Cosenza, il sopravvissuto: "Sono scappato dal cofano". VIDEO

Cronaca

C'è un superstite della strage di braccianti compiuta ieri ad Amendolara. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villapiana, Comune non lontano dal luogo dell'omicidio plurimo. Ai microfoni di Sky TG24 ha riferito alcuni dettagli della vicenda: i responsabili del rogo hanno gettato prima la benzina nell'abitacolo e poi un accendino, bruciando vivi i quattro migranti. Lui è riuscito a fuggire dal cofano. L'uomo ha anche detto che i cittadini pakistani minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farlo lavorare e che non li pagavano

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