Nuovo avvistamento di un orso sull’Altopiano di Asiago

Nuovo avvistamento di un giovane orso maschio sull’Altopiano di Asiago, nella zona di Enego, dove nelle ultime ore si è registrata la predazione di due capre. L’animale, ripreso da una fototrappola, sarebbe lo stesso esemplare già monitorato nelle scorse settimane, proveniente dalla zona delle Alpi trentine. Durante la notte è tornato sul luogo, entrando in un recinto e alimentandosi della carcassa, per poi scavalcare una recinzione di circa due metri e allontanarsi nel bosco. Il punto dell’avvistamento dista circa 11 chilometri dal precedente. Regione Veneto e Polizia Provinciale hanno rafforzato il monitoraggio. Le autorità invitano a gestire con attenzione rifiuti e allevamenti per evitare elementi attrattivi per la fauna selvatica.