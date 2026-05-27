Napoli, ostentavano sui social il bottino dei furti: fermati

Dieci persone sono state fermate nel campo rom di Caivano, nel Napoletano, dai carabinieri di Castello di Cisterna. Sono accusate di aver messo a segno circa 70 colpi, tra furti a negozianti, rapine ad automobilisti e assalti agli sportelli bancari. La banda era solita ostentare poi la refurtiva in video che venivano condivisi sui social. I reati contestati a vario titolo vanno dalla rapina al riciclaggio.