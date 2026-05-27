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Incipit, Sandro Veronesi racconta "Caducità "

Cronaca

Lo scrittore pubblica con La nave di Teseo la raccolta di tutti i suoi racconti, editi e inediti. L'intervista di Filippo Maria Battaglia durante "Incipit", il programma di libri di SKy TG24

Tutte le interviste di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

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