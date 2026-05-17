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Modena, il medico: "Due pazienti in condizioni critiche"

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Sono stati ricoverati all'ospedale Maggiore di Bologna due pazienti critici, una donna particolarmente grave, l'altro paziente sempre grave, con parametri più stabili

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