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Roma, macerie sul litorale dopo le revoche ai lidi

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Le immagini dall’alto mostrano la situazione del litorale romano dopo l’avvio della stagione balneare. Nelle aree dove sorgevano alcuni storici stabilimenti balneari oggi restano macerie dopo la revoca delle concessioni.

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