Roma, macerie sul litorale dopo le revoche ai lidi

Le immagini dall’alto mostrano la situazione del litorale romano dopo l’avvio della stagione balneare. Nelle aree dove sorgevano alcuni storici stabilimenti balneari oggi restano macerie dopo la revoca delle concessioni.
Prossimi video
Omicidio Sako, il 15enne al gip: "L'ho accoltellato per difendere i miei amici"
Cronaca
Delitto di Garlasco, come l'indagine riscrive l'omicidio
Cronaca
Greenpeace ricorda Monica Montefalcone con un video
Cronaca
Tragedia alle Maldive, istruttore diving: "anche i più esperti deveno rispettare tutte le regole"
Cronaca
Guardia Finanza: 100 yacht non dichiarati al fisco scoperti in porti Sardegna
Cronaca
Cerbiatto si ripara dalla pioggia sullo zerbino di una casa. VIDEO
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 maggio, edizione delle 13
Cronaca