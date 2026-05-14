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Papa Leone contro il riarmo: “Tradisce la diplomazia”

Cronaca

Papa Leone ha criticato l’aumento delle spese militari in Europa durante unintervento all’Università La Sapienza di Roma. Il Pontefice ha definito il riarmo un tradimento della diplomazia e ha messo in guardia anche contro l’uso dell’ intelligenza artificiale nei conflitti, citando Ucraina, Gaza, Libano e Iran.

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