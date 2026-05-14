Papa Leone contro il riarmo: “Tradisce la diplomazia”

Papa Leone ha criticato l’aumento delle spese militari in Europa durante unintervento all’Università La Sapienza di Roma. Il Pontefice ha definito il riarmo un tradimento della diplomazia e ha messo in guardia anche contro l’uso dell’ intelligenza artificiale nei conflitti, citando Ucraina, Gaza, Libano e Iran.
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