Aizza cane contro opuscolo Pd: "Meritate d'essere sbranati"

Polemica a Venezia per un video pubblicato sui social in cui un giovane incita il proprio cane contro un volantino elettorale del Pd con i candidati Margherita Fonte e Mattia Costantini, pronunciando frasi minacciose come “questa è la fine che meritate”. Il comitato di Andrea Martella parla di “minaccia politica e personale”, mentre i candidati valutano azioni legali.
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