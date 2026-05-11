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Mafia foggiana, arresti per omicidi ed estorsioni

Cronaca

Operazione della squadra mobile contro la mafia foggiana con arresti e perquisizioni coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari e dalla Procura di Foggia. Le misure riguardano tre omicidi, due tentati omicidi e numerosi episodi di estorsione ai danni di imprenditori locali aggravati dal metodo mafioso.

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