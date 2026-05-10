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Roma, la Polizia di Stato celebra la Festa della Mamma

Cronaca

Per la Festa della Mamma, la Polizia di Stato ha promosso una giornata di solidarietà negli ospedali di Roma. Presso il San Giovanni Addolorata e il Policlinico Tor Vergata, i poliziotti hanno consegnato omaggi alle pazienti e ai bambini. L'evento, arricchito dall'esibizione della Banda della Polizia di Stato, ha puntato a offrire sostegno e serenità alle neo mamme e alle donne ricoverate nei reparti specialistici.

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