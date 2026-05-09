Palermo, 16enne uccide vicino di casa e si costituisce

Un ragazzo di 16 anni ha ucciso il vicino di casa, un uomo di 69 anni, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia a Palermo. Dopo l’omicidio, il giovane si è costituito in questura. Avrebbe colpito la vittima alla testa con un oggetto contundente all’interno della sua abitazione. Agli agenti il ragazzo ha riferito di aver agito per difendersi dalle avances sessuali dell'uomo.