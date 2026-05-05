Venezia, tre giovani cadono in acqua: muore ventenne

Tragedia all’alba a Venezia, nel sestiere di San Polo: tre giovani cadono in un rio, due vengono salvati, un ventenne muore annegato. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dopo oltre un’ora. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.30, sul posto vigili del fuoco, carabinieri e Suem 118. Indagini in corso per chiarire la dinamica, forse legata a scarsa visibilità o perdita di equilibrio.