Venezia, tre giovani cadono in acqua: muore ventenne

Tragedia all’alba a Venezia, nel sestiere di San Polo: tre giovani cadono in un rio, due vengono salvati, un ventenne muore annegato. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dopo oltre un’ora. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.30, sul posto vigili del fuoco, carabinieri e Suem 118. Indagini in corso per chiarire la dinamica, forse legata a scarsa visibilità o perdita di equilibrio.
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