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Incendio Monte Faeta, ridotto il fronte delle fiamme

Cronaca

Sul Monte Faeta, nel nord ovest della Toscana, le operazioni antincendio proseguono e il fronte delle fiamme è stato ridotto a circa 3 km. Per domare definitivamente il vasto rogo, i mezzi a terra sono supportati da tre Canadair e due elicotteri. Nel versante lucchese sono state sfollate 120 persone.

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