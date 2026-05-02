Incendio Monte Faeta, ridotto il fronte delle fiamme

Sul Monte Faeta, nel nord ovest della Toscana, le operazioni antincendio proseguono e il fronte delle fiamme è stato ridotto a circa 3 km. Per domare definitivamente il vasto rogo, i mezzi a terra sono supportati da tre Canadair e due elicotteri. Nel versante lucchese sono state sfollate 120 persone.
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