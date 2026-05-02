Secondo la ricostruzione della procura di Pavia sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio uccise Chiara Poggi "per motivi abietti a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale". Il 38enne, convocato per il 6 maggio, nega tutto. Di questo si è parlato nella puntata di Sky TG25. Ospiti di Alessio Viola, Massimo Lugli, giornalista, Chiara Penna, criminologa e penalista, Diletta Giuffrida di Sky TG24.
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