Primo Maggio, cortei a Torino e Milano tra tensioni

Cortei del Primo Maggio a Torino e Milano con migliaia di partecipanti. Accanto alle manifestazioni dei sindacati, a Torino si sono registrati momenti di tensione tra gruppi antagonisti e forze dell’ordine.
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