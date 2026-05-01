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Sky TG25 Bonus Track con Gaetano Curreri

Cronaca

Questa settimana a Bonus Track il maestro Gaetano Curreri racconta della sua storica amicizia con Vasco, della fatica a staccarsi da Lucio Dalla, degli ultimi posti a Sanremo con gli Stadio per poi vincerlo e di un tour dove “libera” finalmente tutte le sue canzoni scritte per altri

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