Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Catania, diretta social di falsi: sequestrati 1.200 articoli

Cronaca

La Guardia di Finanza di Catania ha scoperto un giro di vendita online di prodotti contraffatti durante una diretta social. Nel magazzino sono stati sequestrati oltre 1.200 articoli di marchi di lusso falsificati; due persone sono state denunciate.

Prossimi video

Caso Minetti, nuove indagini Procura su sua vita e adozione

Cronaca

Affondamento Bayesian: per i periti della procura lo yacht a picco solo per errori dell'equipaggio

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 30 aprile, edizione delle 8

Cronaca

Pagine, la rassegna stampa del 30 aprile

Cronaca

Caso Garlasco, convocato Sempio: accusa omicidio volontario

Cronaca

Commemorazione Ramelli, giovane aggredito da un gruppo neofascista

Cronaca