Catania, diretta social di falsi: sequestrati 1.200 articoli

La Guardia di Finanza di Catania ha scoperto un giro di vendita online di prodotti contraffatti durante una diretta social. Nel magazzino sono stati sequestrati oltre 1.200 articoli di marchi di lusso falsificati; due persone sono state denunciate.
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