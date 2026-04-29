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Grottammare, squalo intrappolato salvato da Guardia costiera

Cronaca

Una verdesca di circa due metri è stata liberata dalla guardia costiera dopo essere rimasta intrappolata tra gli scogli a Grottammare, nell’Ascolano. L’animale, specie innocua e protetta, era in difficoltà probabilmente mentre cercava cibo.

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