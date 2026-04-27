Gallipoli, grosso squalo attacca un'imbarcazione da pesca

Al largo di Gallipoli, in Puglia, un esemplare adulto di squalo mako ferito ha attaccato un'imbarcazione da diporto durante una battuta di pesca. Il pescatore Giuseppe Zacà ha diffuso il video sui social: "Abbiamo sentito un tonfo secco seguito da una vibrazione che è salita dalle scarpe fino alla testa". Nel mare del Salento nell'agosto del 2025 era già stato avvistato un altro squalo mako.
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