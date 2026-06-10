Cilento, cinghiale in acqua tra i bagnanti ad Agropoli

Un cinghiale ha raggiunto il bagnasciuga del lungomare di Agropoli, in provincia di Salerno, immergendosi in acqua a pochi metri dalla riva tra i bagnanti. Il video, diffuso sui social, ha scatenato commenti divertiti ma anche preoccupati per la presenza sempre più frequente della specie nei centri urbani.
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