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Cilento, cinghiale in acqua tra i bagnanti ad Agropoli

Cronaca

Un cinghiale ha raggiunto il bagnasciuga del lungomare di Agropoli, in provincia di Salerno, immergendosi in acqua a pochi metri dalla riva tra i bagnanti. Il video, diffuso sui social, ha scatenato commenti divertiti ma anche preoccupati per la presenza sempre più frequente della specie nei centri urbani.

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