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Torino, fiaccolata: bruciati cartelli con bandiere Nato e UE

Cronaca

Fiamme a due cartelli raffiguranti la rosa dei venti bianca su campo blu della Nato e la bandiera dell'Europa alla fiaccolata per il 25 aprile a Torino. In piazza Castello, dove è giunta la fiaccolata istituzionale del 25 aprile, dopo gli interventi previsti dal programma sono saliti sul palco i manifestanti appartenenti agli spezzoni 'Partigiani della Pace' e 'Torino è Partigiana', che vede la partecipazione di studenti universitari e medi, del coordinamento Torino per Gaza, degli autonomi di Askatasuna e di attivisti No Tav. In quel frangente è stato dato fuoco alle due immagini che rappresentano i drappi di Nato e UE.

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