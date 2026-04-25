Torino, fiaccolata: bruciati cartelli con bandiere Nato e UE

Fiamme a due cartelli raffiguranti la rosa dei venti bianca su campo blu della Nato e la bandiera dell'Europa alla fiaccolata per il 25 aprile a Torino. In piazza Castello, dove è giunta la fiaccolata istituzionale del 25 aprile, dopo gli interventi previsti dal programma sono saliti sul palco i manifestanti appartenenti agli spezzoni 'Partigiani della Pace' e 'Torino è Partigiana', che vede la partecipazione di studenti universitari e medi, del coordinamento Torino per Gaza, degli autonomi di Askatasuna e di attivisti No Tav. In quel frangente è stato dato fuoco alle due immagini che rappresentano i drappi di Nato e UE.
Prossimi video
I titoli di Sky TG24 del 25 aprile, edizione delle 8
Cronaca
Pagine, la rassegna stampa di Sky TG24 del 25 aprile
Cronaca
Sky TG25 Bonus Track con Giulia Boverio
Cronaca
Caso Mollicone, perito: morte Tuzi non è suicidio
Cronaca
Crans-Montana, Svizzera chiede rimborso all'Italia
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 24 aprile, edizione delle 19
Cronaca
Sky TG24 Timeline, il caso Garlasco
Cronaca